Textos bíblicos para no darse por vencido en la búsqueda de las respuestas de Dios

Apocalipsis capítulo 3

8 Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre.