Textos de la Biblia que pueden ayudar a quienes se sienten solos

Hay momentos en la vida que pese a estar rodeados de personas no se siente la compañía y el sentimiento de soledad pueden aparecer. Es en estos momentos cuando es necesario recordar que Dios siempre está presente.

Es necesario recordar que hay una diferencia en estar a solas y a gusto con ese momento íntimo y cuando se convierte en sentirse solos. Es en este último cuando es necesario hacer un alto en el camino, estudiar las causas, buscar ayuda profesional y no olvidar que Dios está y se puede recurrir a él en estas situaciones.

El portal de la Biblia On expone que “sin embargo, si amas a Jesús y lo has aceptado como tu Señor y Salvador, puedes estar seguro de que nunca estás solo. ¡Dios está contigo en medio de cualquier circunstancia y situación! No lo dudes”.

La oración es un diálogo con Dios. | Foto: Getty Images

El acto de la oración se considera como sagrado en la cultura religiosa. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Salmo 27:10

“Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el SEÑOR me recibirá en sus brazos”.

Isaías 55:1-6

“55 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.

3 Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.

4 He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones.

5 He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado.

6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano”.

La oración corresponde a un encuentro espiritual, mediante el poder de la palabra con el todopoderoso. | Foto: Getty Images

Lamentaciones 3:19-22

“Recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento; me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza: El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades”.

Lc. 10.21-22

26 Sí, Padre, porque así te agradó.

27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.

28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.

29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas.