Oración al Sagrado Corazón de Jesús para pedir ayuda ante las dificultades

Oración al Sagrado Corazón de Jesús

Dulce y amoroso corazón de Jesús, dueño de mi alma, que la bondad de tu dulce corazón me asista, que la ternura que brota de tu compasiva mirada me otorgue las fuerzas necesarias para salir adelante.

Hoy, con toda mi fe, levanto mis plegarias hacia ti pues sé que para ti todo es posible, y aunque me falten los ánimos y me sienta abatido, aunque la dificultad me rodee y tenga mil problemas, tengo la seguridad de que estás vigilante a mi lado y puedes ayudarme a resolver todo lo que me duele.