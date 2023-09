Oración a San Miguel Arcángel para abrir caminos y atraer la fortuna

“San Miguel Arcángel, tú que eres el líder de los ejércitos celestiales, te pido que me ayudes en este momento de necesidad. Abre caminos en mi vida, guíame en el camino de la vida y protégeme de todo peligro y mal.

San Miguel Arcángel, te pido que me liberes de todo lo que me impide avanzar, que me ayudes a superar las dificultades y a encontrar el camino hacia la felicidad y el éxito.