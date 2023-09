La poderosa oración que se debe realizar en las mañanas para empezar el día de la mano de Dios

¿Por qué orar al inicio del día?

Oración de voluntad y agradecimiento a Dios para empezar el día

Padre amado, gracias por este nuevo día de vida. Tú más que nadie sabes lo que acongoja mi corazón. Sin embargo, en este momento no quiero pedirte nada; quiero ofrecerte mis manos para que en el trabajo que realice con ellas, te veas reflejado tú.

Quiero ofrecerte mis pies, para que en los caminos que recorra siembre tu palabra. Te entrego mi mente para que la preserves de todo pensamiento maligno que me quiera alejar de ti.

Señor, mis fuerzas pueden quedarse cortas, pero si tú vas conmigo, puedo enfrentarlo todo. Te invito, mi Dios, a que me acompañes en este nuevo día. Que todo sea según tu santa voluntad. Todo me lo has dado, todo te pertenece. Concédeme a mí y a mis seres queridos la gracia de volver a casa sanos y salvos.