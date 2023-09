Oraciones que se deben realizar para pedir por la protección de los hijos

Salvaguardar la vida de los más pequeños de los hogares es una acción que va más allá de protegerlos físicamente o de cualquier amistad que, como padre o madre de familia, sabe que no les conviene, por lo que una manera espiritual de prevenir que los hijos estén en malos pasos es a través de oraciones muy puntuales, con el fin de que la bendición divina los aleje de todo mal y peligro .

“Señor, te agradezco por este hijo que me has concedido. Mil gracias por tu cuidado durante el embarazo y la forma maravillosa en que lo formaste. Gracias por darme el privilegio de ser su madre. ¡Estoy tan feliz! Padre amado, pido tu bendición sobre su vida, que desde hoy él aprenda a escuchar tu voz y a sentir la presencia del Espíritu Santo.

El acto de orar es una forma de agradecer o de suplicar alguna necesidad en particular a Dios. | Foto: Getty Images

Te pido también que ayudes a nuestra hija a adaptarse al ambiente de la escuela, a la disciplina y la rutina diaria. Que ella aprenda a dar lo mejor de sí misma y que use con generosidad y alegría los dones y talentos que tú le has dado. La bendigo y la pongo en tus manos poderosas porque sé que tú estás con ella y la cuidas en todo momento y en todo lugar, aun cuando yo no estoy presente.