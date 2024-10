Juan David Correa, ¿en la ruta de Malraux? Charla con MinCulturas sobre los legados de su gestión y sus polémicas

Los legados que menciona no son suyos. Los atribuye a la gestión de muchos, alineada con una visión que marca el presidente, pero que busca trascender banderas ideológicas. Para el ministro, las diferencias de perspectiva no deben dar pie a la práctica común de la política colombiana de arrasar lo hecho por otros . Por ejemplo, con el planteado plan decenal de cultura que venía preparándose, se gestó un plan quindenial que en un mes sale a la luz, recargado.

"El mundo de la cultura tiene que empezar a aprender de la administración pública, si no, no vamos a cambiar las cosas, y las vamos a dejar en manos de quienes solo saben de administración pública", explica el ministro en su despacho, en el Palacio Echeverry. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO - REVISTA SEMANA

“Le quitamos los énfasis de economía naranja y propusimos una nueva discusión integrando más voces. Extrajimos el hecho de someter la cultura a estreses de productividad. Entraron otros enfoques, pero no borramos lo avanzado, pues habían participado 98.000 personas y hubiera sido infame”. Ese plan 2024-2038 integra consultas a pueblos indígenas, afro, rom y campesinos (no se habían hecho antes ) y “queda como una hoja de ruta para la política pública en cultura, con nuevos énfasis, más globales y con el tema de la interculturalidad, sobre el que hemos insistido. Una política pública que va a servirles a quienes lleguen”.

“¿Es discutible? Claro. Varios académicos plantean visiones distintas. Y con España lo podemos discutir. Lo que no está bien es no discutirlo. La hispanidad no la celebramos, sería legitimar lo que plantea Vox en España, asegurando que a América llegaron héroes y santos. Nosotros celebramos la interculturalidad. Ahí dialogamos de otra manera”.