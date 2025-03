Ditu: “Con el teléfono, todos tenemos en nuestras manos una conexión con el mundo”: Marcio Guilherme, vicepresidente de Caracol TV

"Nosotros lo que queremos ser es el Ditu de Colombia. No, no queremos ser el Netflix o el Max o el que sea de Colombia. Nuestra estrategia es otra. Nuestra preocupación es desarrollar un espacio colombiano, muy conectado a las audiencias de Colombia" | Foto: Caracol Televisión

Marcio Guilherme: Tanto en Colombia, como en otros países, hay tres aspectos principales en esta transformación. La primera es la llegada de los smartphones. Hace 15 o 20 años, nosotros no teníamos en nuestra nuestro bolsillo un dispositivo conectado con todo lo que existe en información de contenido en el mundo. Eso no existía. Entonces, llega primero el iPhone eh y después el Android y todos los otros que existen en el mercado. Y esto cambia la forma como la gente se conecta con la información. La distribución de la televisión estaba muy enfocada en los canales. Y cuando emergen los dispositivos móviles, cambian muchos los hábitos.

Marcio Guilherme: La disponibilidad de Wi-Fi con alta velocidad. Es decir, 20 años atrás nosotros teníamos dificultad de ver un contenido en video en el celular. La conexión no era tan buena. Pero ahora, la oferta de Internet cambió y hoy llega a muchísima más gente. Entonces no solo es tener el dispositivo, sino también la posibilidad de la banda ancha para el consumo audiovisual.

Marcio Guilherme: No. No es lo que buscamos. Cada plataforma tiene sus su espacio, entonces Netflix tiene una estrategia, una fuerza y una mirada específica. Nosotros lo que queremos ser es el Ditu de Colombia. No, no queremos ser el Netflix o el Max o el que sea de Colombia. Nuestra estrategia es otra. Nuestra preocupación es desarrollar un espacio colombiano, muy conectado a las audiencias de Colombia. En el ecosistema digital hay espacio para muchas propuestas diferentes.