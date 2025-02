Presidente de la Afp habla con Semana de Donald Trump y el periodismo. Explica por qué no llaman “terroristas” a Hamás

Fabrice Fries: Lo que está sucediendo es muy preocupante. La libertad de expresión está siendo utilizada como arma por los seguidores de Trump contra cualquier tipo de regulación y contra las democracias. Eso fue lo que ocurrió en la conferencia de Múnich con el vicepresidente J. D. Vance, quien dijo que Europa estaba censurando a su población, y que la censura en Europa era una manera de prevenir que la extrema derecha llegara al poder. Esto es muy preocupante. Creo que los europeos, al menos, tienen una visión muy diferente de lo que debe ser la libertad de expresión. La libertad de expresión no es la amplificación gratuita de mentiras e insultos. En Europa hay leyes para evitar el abuso de la libertad de expresión. Creo que debemos mantenernos firmes frente a aquellos que quieren destruir este sistema de valores.

SEMANA: ¿Cuál es la posición de AFP sobre ese veto a la AP que, además, es por una razón bastante particular: no llamar al golfo de México, golfo de América?

F.F.: Sí, la AFP es una de las tres agencias de noticias del mundo, junto con Reuters, que es canadiense, y la Associated Press , que es estadounidense. AFP es europea, con sede en París. Tenemos 2.600 empleados, de los cuales 1.800 son periodistas, y lo que nos distingue de la competencia es nuestra vasta red de periodistas en el terreno. Intentamos cubrir el mundo desde todos los ángulos. Por ejemplo, cuando en Siria cayó Bashar al-Assad fuimos los primeros en informar, porque nunca cerramos nuestra oficina allí. Informamos en seis idiomas y hacemos textos, fotos y videos. Hacemos unos 2.500 despachos de texto cada día, publicamos 3.000 fotos y al menos 250 videos, de los cuales 50 son en vivo.

F.F.: Nuestros clientes son los medios. En otras palabras, nuestros periodistas trabajan para los periodistas de los medios. Así el medio no necesita financiar una red, una red muy costosa de corresponsales, porque nosotros hacemos eso. Proporcionamos la información en bruto en texto e imagen. Nuestra misión es reportar solo los hechos de la manera más honesta posible. Una agencia no tiene una línea editorial. Un medio puede tener una postura editorial. Publicamos hechos, sin comentarios, sin editoriales, sin opiniones.

F.F.: Sí, es una lucha constante. A veces es muy difícil. Algunos de nuestros periodistas en la región del Medio Oriente tienen una opinión sobre el conflicto, y deben hacer un esfuerzo para que esta opinión no se refleje en su producción. Muy a menudo nos acusan de enarbolar la neutralidad como una bandera, como si fuera hipócrita. Nuevamente, a veces hay errores, pero no puede haber sesgo, porque, de lo contrario, estamos muertos. Es un veneno para una agencia ser acusada de sesgo. De nuevo, puede haber errores, y los hay, porque el periodismo es una profesión humana.

Ya que mencionan el conflicto en Israel y Gaza, nos han acusado tanto de ser propalestinos como proisraelíes. Esto refleja claramente la sensibilidad del conflicto y la dificultad para mantener la neutralidad. También intentamos dar mucho contexto, tanto como podamos. Y, a veces, eso es criticado. Por ejemplo, está el horror de la masacre del 7 de octubre. Nuestro deber es explicar las raíces del conflicto y tratar de encontrar algunas, no excusas, sino explicaciones de por qué esto sucedió. Ambos lados nos critican por dar contexto. Esto es lo que a veces los expertos llaman la escandalización del contexto. Nosotros nos ceñimos a los hechos y los contextualizamos.

La AFP no llama "terroristas" a ningún grupo, incluso a Hamás. | Foto: AP

SEMANA: ¿Por qué no llaman a Hamás un grupo terrorista?

F.F.: Es una regla antigua, es una regla editorial, que, por cierto, también es seguida por nuestros competidores, Reuters y AP. Después del ataque del 11 de septiembre, hubo esta guerra contra el terrorismo declarada por George W. Bush, y la palabra “terrorista” se usó para definir tantos objetivos que perdió valor. Entonces, la redacción decidió, en ese momento, que ya no usarían la palabra “terrorista” para calificar ninguna organización, por horrible que fuera. Por ejemplo, a Boko Haram en África, a las Farc en Colombia, no las llamamos terroristas.

Así que no es una regla que se aplica solo a Hamás. ¿Cómo llamamos a Hamás, por ejemplo? Lo llamamos una organización islamista con una rama militar, que es reconocida como terrorista por Israel, la Unión Europea y Estados Unidos. Es muy largo, pero la razón por la que podemos hacerlo es porque nuestro cliente no es el público general, sino los medios. Mucha gente ve allí un atajo: “Oh, no se atreven a llamar a las cosas por su nombre”. Pero la regla fue diseñada mucho antes y aplica a todas las organizaciones.