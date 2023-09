La oración que se debe rezar en la mañana para atraer el dinero

Oración a San Jerónimo Emiliani para atraer dinero

¡Oh prodigiosísimo San Jerónimo!, conociendo cuán agradable eres ante Dios, y por los múltiples favores y milagros que por medio tuyo se ha dignado otorgar a tus devotos, acudo a ti para solicitar tu ayuda, no desprecies mis humildes súplicas y llévalas ante el trono del Altísimo, pues, aunque me encuentro triste y afligido y las dificultades me agobian, confío plenamente en el amor, la bondad y misericordia de nuestro Padre celestial.