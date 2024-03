Helvia Mendoza: la decana de la trinidad del piano pasa al tablero

De dos años para acá, con justicia, el medio musical del país no ha escatimado esfuerzos para reconocer los méritos de Blanca Uribe y Teresa Gómez. Incluso dos libros han publicado para dejar el testimonio de su arte y contribuciones a la música y la cultura. Eso, desde luego, está muy bien y todos esos reconocimientos son de sobra merecidos.

Si los inicios de la carrera de las antioqueñas Teresa y Blanca parecen salir de las páginas de una novela, los de Helvia no se quedan atrás. Comparten la proeza de seguir voluntariamente atadas al teclado y transmitiendo su experiencia a sus discípulos. Sin embargo, son pianistas muy diferentes.

La cartagenera nació el 18 de agosto de 1936 “en el barrio de San Diego, en la ciudad antigua, pero cuando no era un barrio exclusivo, como hoy; de manera que soy la decana de las tres”, declaró a SEMANA, luego de interrumpir el Intermezzo del Carnaval de Viena, de Robert Schumann, que estaba estudiando.

Caso asombroso. Por el lado materno, la suya era una familia musical, no profesionales, pero sí talentosos. En el piano de la casa, sus primas recibían clases que la niña observaba fascinada. A los cuatro años, mientras su mamá la peinaba, repetía esas melodías nota por nota, solfeando. El asunto se volvió sensación. Su padre quiso comprobar en el teclado que lo hacía correctamente. Incrédulo, trajo al salón un vaso de plata que hizo sonar, Helvia dijo la nota, se comprobó que así era y quedó claro que poseía el don del oído absoluto.

El asunto echó abajo los planes de su padre para que fuera médica y la llevó de la mano al Instituto musical de Cartagena. Fue admitida enseguida en la clase de piano de Josefina de Santis: “Aprendí primero a leer partituras que letras. Todos en la casa me apoyaban, pero mi padre fue decisivo, me llevaba al Instituto, yo tocaba en su mano las notas; él aprendió piano para ayudarme”.

Ese mismo año tocó en público en el acto de clausura. Un par de años más tarde una mudanza, también en San Diego, una casa enorme que habían dividido con un muro que nunca terminaron, al otro lado vivía Adolfo Mejía, “Él era como de la familia, era cultísimo, las reuniones de músicos, poetas e intelectuales eran permanentes y yo las espiaba encantada por ese muro que nunca terminaron de construir; esa experiencia me marcó para siempre, Adolfo fue mi profesor de armonía. Yo luego empecé a tocar su música. No he dejado de hacerlo hasta hoy”.