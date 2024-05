Isabel Allende se aventura en la literatura infantil con una obra inspirada en su mascota y en los niños que sufren de bullyng

Y la escena de la vida real que inspiró a Allende a escribir esta obra toma sentido en la obra en la medida en que la valentía con la que Perla, la perrita, se defiende del perro que la ataca en el parque ayuda al niño a enfrentar a sus agresores. “Eso me dio la idea de que muchas veces si enfrentamos lo que más tememos resulta que no es tan terrible”, afirma la autora de La isla bajo el mar y Paula , la dolorosa historia sobre la enfermedad y muerte de su hija y que le dio fama mundial.

“La literatura infantil es una línea recta, una sola historia lineal, no hay distracción; y eso me cuesta mucho, es complicado. Escribí primero el cuento y después me puse a cortar, cortar, cortar y mientras más le cortaba, más me dolía, porque yo estoy acostumbrada a crear un universo”, dice Allende sobre el reto de escribir cuentos infantiles.