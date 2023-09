La forma en que se debe rezar diariamente para pedir por una persona que ha fallecido

E l rosario representa las rosas, a modo de oración que son ofrecidas a la Virgen María , en sus distintas etapas de la vida a modo de misterios. Pero muchas personas no saben cómo rezarle un rosario a los recién fallecidos, lo cual se hace de la siguiente manera:

El salmo para alejar a los enemigos

Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío; ponme a salvo de los que contra mí se levantan.

Porque, he aquí, han puesto acechanza contra mi vida; se han juntado contra mí poderosos, no por transgresión mía ni por pecado mío, oh Jehová.