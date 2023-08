¿Cuál es el salmo para alejar a los enemigos?

El sitio web churchofjesuschrist.org explica que al momento de entregar las peticiones a Dios, es necesario comunicarle las necesidades de manera sincera y aclara que no hay un lugar específico para ello, es decir, la iglesia no es el único sitio. Lo realmente importante es la conexión buscada con el ser supremo.

El salmo para alejar a los enemigos

Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío; ponme a salvo de los que contra mí se levantan.

Porque, he aquí, han puesto acechanza contra mi vida; se han juntado contra mí poderosos, no por transgresión mía ni por pecado mío, oh Jehová.