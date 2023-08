La oración que recomiendan para pasar un examen difícil

Oración del lunes para iniciar la semana

“Señor padre mío, tú conoces mi corazón y mis pensamientos, por eso sabes realmente lo que estoy deseando en estos momentos, pero necesito que me escuches como solo tú, padre amado, sabes hacerlo. Hoy lunes quiero que me des la oportunidad de llevar todos mis planes a cabo, que durante toda la semana pueda disfrutar de tu bendición.

Quiero que llenes mi alma de alegría, quiero poder disfrutar de ti, de tu sabiduría divina para realizar todo correctamente y culminar la semana sintiendo esta fe que solo tú puedes darme. Ante ti me arrodillo, padre amado, para que no olvides lo que te pido, quiero que hoy lunes sea un día muy especial, quiero irradiar felicidad, mostrar la seguridad que tú me has enseñado a tener.