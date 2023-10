La milagrosa oración para tener bienestar económico

“»Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán; ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ”, se puede leer en la Nueva Versión Internacional (NVI).

Oración para tener bienestar económico

“Glorioso Señor, es hermoso saber que eres mi Padre y velas por mí día y noche. Me siento muy agradecido contigo porque cubres todas mis necesidades, no me falta nada, tengo todo lo justo. Gracias, Señor, por el maravilloso don de la vida, porque la rodeas de personas hermosas que conforman mi familia y me apoyan constantemente a salir adelante.

Hoy, envuelto en tu presencia, vengo a pedirte de corazón que me ayudes con lo que estoy emprendiendo. Pongo toda mi fe y mi confianza en Ti, coloco todas mis esperanzas e ilusiones, entrego a tu divina misericordia, Señor, para que todo se multiplique en grandes frutos después de las inversiones que he realizado.

Porque como dice tu Palabra es indispensable buscarte primero para que luego todo venga por añadidura, enséñame a poder sacarle provecho a todas las habilidades que me has brindado, a no tener miedo ni vergüenza de multiplicar los dones que me has otorgado, pues en una bendición que derramas sobre mí.