Oración para que una persona indeseada se vaya de su casa

Según los creyentes, San Alejo no solo es “identificado como el santo de los mendigos o de las personas de la calle”, sino además como el santo “que ayuda a alejar a las personas que son una influencia negativa”.

La fuente citada recomendó una oración de San Alejo de Roma para elevar ante la necesidad de alejar esas personas negativas , con el fin de ahuyentar las tentaciones e influencias que no suman ni aportan nada edificante a la vida de otros, y así buscar mantenerse fiel y firme.

Oración para alejar a una persona indeseada

San Alejo Bendito, tú que tienes el poder de alejar todo lo malo que rodea a los siervos del Señor, haz que sea invisible para mis enemigos; tú que encontraste favor ante María, aléjame de Satanás, aléjame del enemigo, del mentiroso, del traidor y del dañino, del que siembra cizaña a mi alrededor, del que con maldades, magias, conjuros o hechicerías me quiere atar, embrujar y mi vida perjudicar ; líbrame de las malas lenguas, de los chismes, difamaciones e intrigas, de todo aquel que quiere verme rendido y hundido.

Aléjame de la envidia, del mal de ojo y la injusticia, aléjame de los celos y el rencor, de la infidelidad, la traición, el rechazo y la soledad , escóndeme donde no me puedan encontrarlos que quieren causar mi perdición.

¡Oh Glorioso san Alejo!, llamado “el Hombre de Dios” acércame a Jesús y a María, para que con sus Divinas Bondades me cubran con todos sus bienes, y me concedan la gracia que con humildad solicito: San Alejo bendito: por la Santísima Virgen María, por su amado Hijo Jesucristo y por la gracia del Espíritu Santo, ten piedad de mí y no desoigas mi pedido. Amén.