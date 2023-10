¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús en la tierra?

Lo anterior lo confirma la 1.ª carta de Juan 3:1 que dice: ″¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos! El mundo no nos conoce, precisamente, porque no lo conoció a él”.

“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. »Ya me han oído decirles: “Me voy, pero vuelvo a ustedes”. Si me amaran, se alegrarán de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo”, indica el texto bíblico.