Muchas personas definen la vida como una montaña rusa, pues esta es una constante de subidas y bajadas. Algunas veces se está arriba y de la nada se puede caer. Ante esta realidad, la fortaleza, la fe en la voluntad de Dios y el aprendizaje pueden convertirse en los aliados para sobrellevarlas.

Hay un momento que es crucial y determinante y es cuando escasea el dinero. En esta sociedad, todo se mueve alrededor de este y, si no lo hay, pueden empezar una serie de complicaciones en la vida cotidiana.

Cuando el panorama se oscurece, no se encuentra la salida y el camino no es claro. Antes de tomar malas decisiones o encaminarse por el camino equivocado, buscar la ayuda divina puede llegar a ser determinante. Ir de la mano de la fe puede cambiar la forma en la que se está viendo la realidad y dar la fuerza necesaria para cambiarla.

Una de las oraciones más poderosas para pedir por un milagro económico es una que va dirigida a la Santísima Virgen María. Esta plegaria puede convertirse en esa forma de encomendarse, llenarse y fortalecerse bajo el manto de la madre de Jesucristo. Portales especializados comparten la siguiente oración:

Virgen María. | Foto: Getty Images

La oración a la Virgen María para pedir un milagro económico

Bella Señora de Cielos y Tierra gloriosísima Santa María, la Morenita de Guadalupe que siempre nos has mostrado nada más que bondad cuando llenos de problemas hemos acudido a ti.

Que nos has cubierto con tu manto de protección cuando hemos llorado lágrimas sinceras delante de ti y que pacientemente has escuchado los pedidos en todas las ocasiones que ante ti.

Nos hemos arrodillado hoy te pido que sigas abriéndonos tus dulcísimas manos y regalándonos tu comprensión y tus favores que sigas demostrándonos tu amor y no nos dejes solos

Virgen Purísima, bendita Madre del Señor me dirijo a ti, mi bella y amable madre mía implorando seas indulgente conmigo y me auxilies. No quiero rendirme, dame esperanza para proseguir.

Señora tú que eres tan amada por la Santísima Trinidad pide a Dios Padre me rodee con su infinito amor y ponga a mi alcance todo lo necesario para que pueda mejorar en mi maltrecha economía que aparezcan en mi vida buenas personas que me tiendan sus manos y me brinden su apoyo.

La oración es un diálogo con Dios. | Foto: Getty Images

Pide a tu Hijo Jesús sea mi valedor y guía para que a mi paso encuentre abiertas todas las puertas y mis caminos limpios y despejados y llenos de oportunidades laborales para que se concretan mis proyectos y todo me salga bien y logre aliviar mis grandes carencias de dinero.

Pide al Espíritu Santo me asista para que actúe con inteligencia y sabiduría y sepa discernir como tener éxito en todo lo que emprenda y así avanzar y hallar las mejores soluciones para salir airoso en lo que me aflige y no me deja dormir.

Milagrosa y bendita Señora de Guadalupe consigue que pueda mejorar mi situación financiera mediante un digno y productivo trabajo o negocio propio donde se aprecien mis esfuerzos y valoren mis aptitudes y que además me permita tener mayores ingresos; haz que tenga dinero suficiente para salir de tanto agobio

Señora llena de Gracia y cercada por los rayos del sol Inmaculada Virgen María. Tú que eres mi muy amada madre dame luz, dame fuerzas para continuar dirígeme y favoréceme en todas mis acciones y regálame tu ponderosa mediación para que obtenga de Dios Trino y Uno lo que solicito.

Quien tiene fe, ora por diversas razones y una de ellas es por la prosperidad y la abundancia. | Foto: Getty Images

Para ti no hay imposibles. Tú Virgencita prodigiosa haces miles de milagros diarios por lo que me encomiendo enteramente a ti haz que mis anhelos se vean cumplidos para mayor gloria de Dios y bien de mi familia.

Hermosísima Madre de Guadalupe desde los Cielos donde Reinas acude en mi ayuda que tus manos nunca dejen de bendecirme y tus ojos jamás dejen de mirarme con piedad que tu sagrada Imagen siga inspirando en mi esperanza y siempre encuentre en ti remedio, refugio y protección a tus plantas.

Yo te ofrezco mi inmensa fidelidad y devoción te prometo vivir eternamente agradecido a por tus favores y amarte con sinceridad cada día más y más

Santísima Señora de Guadalupe, madrecita linda ruega por mí y por todos tus hijos no dejes de pedir al Altísimo por nosotros”.