Esta es la oración por los difuntos a propósito de muerte del maestro Fernando Botero

Oración por un difunto

También está la oración cuando fallece un ser querido

Que su alma no sufra más, y te dignes a resucitarlo con los santos el día de la resurrección y la recompensa.

“Cuando yo empecé ésta era una profesión exótica en Colombia, no era aceptada ni tenía ninguna perspectiva. Cuando le dije a mi familia que me iba dedicar a la pintura respondieron: ‘Bueno, está bien, pero no le podemos dar apoyo’. Lo hice igualmente y afortunadamente”, contó en una entrevista con AFP.