La oración al Sagrado Corazón de Jesús para que intervenga por una grave necesidad

Sea cual sea el motivo, lo importante, para los creyentes, es no perder la fe y buscar la manera de siempre estar conectados a Dios, ya sea en cualquier momento del día o incluso antes de dormir, pero tener presente que él es el único que puede lidiar las batallas que muchas veces las personas no pueden.

Siempre adoro la Santa Cruz de Jesucristo: Jesús de Nazaret crucificado, ten piedad de mí; haz que el espíritu del mal me abandone para siempre. Oh Madre del Perpetuo Socorro me paro ante Tu imagen sagrada y con una conciencia infantil invoco tu ayuda.