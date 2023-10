Los cinco mejores salmos para afrontar los problemas y sentir calma

Salmo 30:1-5

“Te ensalzaré, oh Señor, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se regocijen sobre mí. Oh Señor, Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Oh Señor, me has hecho subir. mi alma del Seol; me devolviste la vida de entre los que descienden a la fosa. Cantad al Señor, oh sus santos, y dad gracias a su santo nombre. Porque por un momento dura su ira, y su El favor es para toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega con la mañana”.