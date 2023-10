Oración a San Miguel Arcángel para pedir un milagro urgente

El poder de la oración a San Miguel Arcángel

Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, gloria y honra; porque tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia, por eso te pido perdón por todos mis pecados, y te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí; y envíes a tu ángel Miguel para que me proteja y me ayude a ser una persona temerosa de ti, Dios mío; porque solo tú eres digno de ser temido y adorado; auxílianos, mi Rey.

Sana mis heridas, sana mi alma, porque contra ti he pecado; he hecho lo malo delante de tus ojos, no apartes de mí tu santo Espíritu. Que sea tu luz, resplandeciendo mi rostro, permite que Miguel venga y me ayude a entender tu palabra, asimismo, a obedecer tu voluntad.