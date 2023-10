¿Cómo pedirle una bendición al Señor de los Milagros?

La religión católica agrupa un amplio listado de oraciones para recitar en honor no solo a Dios, sino también a sus ángeles y Santos. A continuación, uno de los rezos al Señor de los Milagros más populares:

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte gracias por tantos favores que me has concedido.