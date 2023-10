A esta lista también se le suman el Yo confieso y el Salve, Reina. Pero no son las únicas oraciones, existen docenas de plegarias que se recitan cada día. Son habituales. Se pueden decir en la iglesia o en el propio hogar.

Es oportuno hacer hincapié que otra de las oraciones comunes es la que se le implora, en consagración, al Señor de los Milagros de Buga. Este tiene muchos feligreses en Colombia. Su historia es muy particular.

“Su ilusión era comprarse un crucifijo y para ello reunió setenta (70) reales, los cuales se los entregaría al cura párroco para que le comprara su cristo; cuando pasó por allí un hombre, padre de familia, llorando, pues le iban a mandar a la cárcel porque debía setenta reales y no tenía con qué pagarlos; ella se llenó de tristeza y prefirió dejar su anhelo para más tarde y le ayudó al pobre hombre que la bendijo por haberle salvado” , se agrega en el portal.

Oración de consagración al Señor de los Milagros de Buga

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte gracias por tantos favores que me has concedido.