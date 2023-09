Poderosa oración para abrir los caminos del amor

Oración al Arcángel Chamuel

Amado Arcángel Chamuel, ángel del amor puro y desinteresado, te pido que me guíes en mi búsqueda de amor y felicidad. Ayúdame a superar los obstáculos que puedan estar impidiendo que el amor entre en mi vida, y a sanar las heridas emocionales que me impiden amar y ser amado.

Te ruego que me ayudes a encontrar a mi alma gemela, aquella persona que me complementa y me hace feliz. Que nuestra relación esté llena de amor, respeto y comprensión mutua. Ayúdanos a crecer juntos y a mantener la llama del amor siempre encendida.