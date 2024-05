Louis Tomlinson llega a Bogotá con su segunda gira mundial

Tras su última visita en el año 2022, Louis Tomlinson regresará a la capital del país en un concierto que hace parte de su segunda gira mundial denominada Faith in the Future World Tour .

Desde su inicio como parte de la fenomenal banda One Direction hasta su incursión en una exitosa carrera en solitario, Tomlinson ha demostrado ser un artista versátil y cautivador que continúa deleitando a audiencias de todo el mundo. Una muestra de esto no solo son sus cifras en plataformas como Spotify, que superan los mil millones de reproducciones, sino que, a semanas de sus shows , el artista inglés ya ha logrado sold out en varios de los escenarios en las ciudades de Estados Unidos y Europa en los que el artista hará su aparición.

Con una trayectoria musical que abarca grandes éxitos mundiales como Two of Us, Kill My Mind y Miss You, sumado a su capacidad para conectar con el público en el escenario, Louis Tomlinson promete una experiencia musical que cautivará a todos los presentes en el Coliseo MedPlus en una noche llena de emoción, energía y melodías que resonarán en el corazón de todos.