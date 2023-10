Oración al Señor de los Milagros para pedir por un favor urgente

La siguiente oración fue compartida por el portal religioso C uraciones Milagrosas - La Oración.

Oración de clamor al Señor de los Milagros

Oh mi amadísimo Señor de los Milagros, acudo ante tu Sagrada imagen con fervor,

con toda mi fe y confianza para invocar tu milagrosa ayuda, me trae hasta tus pies

que no me dejes solo ante tanta adversidad que ahora me causa dolor y honda preocupación.