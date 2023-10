La oración para pedirle al Señor de los Milagros hacer posible lo imposible

¿Quién, que sea creyente, no ha pedido al Señor que lo tome de su mano para salir de una situación oscura en algún momento de su existencia? ¿Quién no puede dar fe de la bondad de Dios en los trasegares más difíciles de la vida? ¿Quién no ora a oscuras y en el cuarto en busca de una solución cuando parece que el mundo lo acorrala hasta dejarlo sin salida?