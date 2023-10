¿Cuál es el salmo para pedir perdón a Dios por los pecados?

A través de las oraciones no solo se elevan a Dios las plegarias para obtener algún favor o ayuda, en tiempos de adversidad, sino también para agradecer por cada día de vida, el trabajo, refugio, la salud, alimentos y demás bendiciones. Uno de los aspectos que suele resaltarse entre líderes espirituales es la importancia de reconocer los errores.

Salmo 51 para pedir perdón

y tu juicio será irreprochable; yo soy culpable desde que nací; pecador me concibió mi madre.

Anhelo de renovación interior. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior.

No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu.

Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga:

Los sacrificios no te satisfacen; si ofrezco un holocausto, no lo aceptas: mi sacrificio es un espíritu contrito, tú no desprecias el corazón contrito y humillado.