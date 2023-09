La oración milagrosa para ahuyentar la tristeza, la ansiedad y la depresión

La oración milagrosa para ahuyentar la tristeza y la ansiedad

Ya mis ojos no logran ver ninguna esperanza que pueda consolarme el alma y hacerme levantar de esta nube gris En las horas nocturnas, puedes ver mis lágrimas y escuchar mi llanto. Ya no quedan fuerzas dentro de mí. Me ha cubierto una densa capa de tristeza, oscura y que amenaza con adueñarse de mi ser y cubrirme en esa terrible ansiedad.

Sé que, aunque este llanto me esté atormentando durante la noche, Tú vendrás sobre mi al despuntar el alba, y con el Espíritu Santo me traerás la esperanza y la alegria necesaria para hacer frente a este gran desánimo que se quiere apoderar de mi vida.

Ven, Dios de poder y de ternura y convertir mi lamento en baile, transforma mi depresión y mi tristeza en alegría y optimismo. Hazme llenar nuevamente con el gozo de tu Salvación y revélame las maravillas de tu Reino. Te seguiré alabando y dándote toda la Gloria, aun en medio de esta tristeza que siento que me mata y me corroe si alma.

¡Quédate a mi lado, quiero edificar mi vida desde tu mirada dulce y compasiva. Háblame al corazón, sé que me das la fuerza para caminar firme y seguro. Estoy convencido que, aunque todo el mundo caiga a mi derecha y a mi izquierda, yo no quedaré defraudado, porque tú amor y tu verdad me sostienen. Inclina tu oído hacia mí. Ayúdame a no desanimarme sintiendo el peso de esta ansiedad, a vencer esta terrible soledad del alma, a desterrar de mi vida la tristeza y la depresión.