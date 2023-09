Oración milagrosa para dormir bien y conciliar el sueño

Por esta razón, la falta del descanso y del sueño profundo puede causar problemas a nivel físico, mental y espiritual. Si usted no está descansando apropiadamente y los pensamientos no lo dejan tranquilo, puede buscar a Dios para que calme su mente y su cuerpo pueda descansar.

De acuerdo con el portal especializado Medline Plus, “el sueño es importante para la salud en general. Cuando no duerme lo suficiente (privación del sueño), puede sentirse cansado y afectar su rendimiento, incluyendo su capacidad de pensar con claridad, reaccionar rápidamente y formar recuerdos. Esto puede llevarlo a tomar malas decisiones y ponerse en situaciones de riesgo. Las personas que no duermen bien son más propensas a sufrir accidentes”.