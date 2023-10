La oración que se puede decir cuando hay injusticias

Vivir en sociedad puede llegar a ser todo un desafío, pues las personalidades, los interés, los pensamientos, las formas de actuar y la maldad que puede haber en el mundo hacen que sucedan injusticias.

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, esta es la ausencia de justicia o lo contrario a la misma.

Por su lado, el portal Significados menciona que: “el término injusticia se refiere generalmente a la ilegalidad, a la negligencia, a la mala conducta o al abuso que no ha sido corregido, o bien sancionado por el sistema legal y/o sistema judicial, y también al no respeto por los derechos tanto de los individuos como de la sociedad en conjunto. Así, la injusticia es el beneficio de algunos en pos del perjuicio de otros”.

Cuando pasan este tipo de situaciones injustas, buscar a Dios siempre será una buena elección. La oración es una forma de comunicarse con Él, entonces, una que ayude cuando hay injusticias puede ser lo que necesite para estos momentos.

Oración para las injusticias

Padre de todo, me siento agradecido por todas tus bendiciones, gracias por ser mi guía, por mi ser mi consuelo y mi mayor apoyo en toda dificultad, eres un Padre justo y fiel y no me dejas caer en la depresión y en la desesperación cuando los problemas me agobian.

Gracias te doy, Dios de mi vida, porque eres bueno conmigo, porque eres justo, porque en todo momento estás listo para escucharme y brindarme tu consuelo, gracias por tu Sagrada Palabra que ha sido y será mi ley de vida, para poder ser un hijo digno de tu amor y de tu agrado mi Dios.

En este mundo la vida se ha tornado cada vez más difícil, Señor, hacer lo que es incorrecto es cada vez más fácil, es cada vez más común; las personas se están volviendo sombrías, frías, ya no practican tus mandatos mi Dios y se niegan a aceptarte en sus corazones como Señor de sus vidas.

Y yo Padre bueno, que a diario enfrento distintas situaciones, me he visto envuelto en situaciones injustas, tanto de la vida como de las personas. Se me ha juzgado sin conocerme, han sido injustos no solo conmigo sino también con los míos, me han criticado y muchas veces me han hecho sentir mal con sus juicios malintencionados, entre otras situaciones desdichadas que Tú ya bien conoces, mi amado Señor.

Es por eso mi amado Dios, que esta oración la dirijo a Ti, para pedir tu ayuda, para que puedas darme la fortaleza de poder luchar contra estas injusticias, para hacerle frente a quienes intenten hacerme daño, dame tu apoyo Señor, para esclarecer las cosas, para poder limpiar mi nombre y mi honra, que se han visto manchados por estas situaciones desfavorables.

Tú que eres justo y honesto mi Dios, Tú que no concibes maldad alguna, no permitas que las falsas acusaciones en mi contra obtengan credibilidad, que no se dañe mi reputación con acusaciones malintencionadas, ayúdame Padre, a tomar decisiones correctas para poder librarme de estas situaciones.

Estoy pasando por un momento difícil mi Señor, y sé que no soy el único. Sé que hay muchas personas atravesando un duro momento como este, en el que han sido acusados injustamente de acciones no cometidas, momentos en los que están pasando angustia por las acciones de otros.

Te pido por ellos y por mí, Dios bendito, ayúdanos a lidiar con esta situación de la mejor manera, que podamos salir ilesos de toda falsa acusación, que podamos limpiar nuestra honra y nuestra credibilidad sea repuesta ante los ojos de nuestras familias y de la sociedad.

No nos dejes solos, Padre bueno, en este momento en el que más necesitamos de Ti, danos tu protección, tu bendición y tu amparo, que la maldad no pueda hacernos daño, llena nuestro espíritu y nuestra mente con una actitud positiva y que la esperanza nos acompañe en todo momento.

Hermoso Señor, Tu que sabes la verdad absoluta, ayúdame, ayúdame a ser un conciliador y un justiciero cuando sea testigo de alguna injusticia malintencionada en contra de alguien, ya sea que lo conozca o no.

No permitas, Padre, que sea indiferente ante estas situaciones, y no permitas Dios mío, que sea yo el que cometa alguna injusticia en contra de alguien, y si llegase a pasar, dame la valentía de poder reconocer mi error y enmendarlo.

Señor de mi vida, no soy perfecto, pero quiero ser de tu agrado y trabajo diariamente para conseguirlo. Te necesito siempre Señor, ayúdame a ser un hombre justo y benevolente, que pueda practicar la justicia sin ninguna recompensa más que ser de tu agrado Señor. Que tu voluntad se cumpla mi Dios, en el nombre de Jesucristo misericordioso”.

Amén.

