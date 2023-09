Las prácticas frecuentes que permiten el ingreso de malas energías al hogar

Una parte de la población considera que las malas energías están presentes en el exterior, por lo que su ingreso a los hogares es más fácil de lo que se cree. En ese orden de ideas, siguen una serie de métodos para prevenir esto y así no afectar el ambiente de la casa ni tampoco a los familiares.

El primero es acudir a una consulta con adivinos y brujos. Esta práctica no solo ocurre en Colombia, sino que son comunes en otros países de Latinoamérica. Ir donde una persona que sea vidente o emplear métodos no ortodoxos son formas no ortodoxas de cerciorarse qué deparará para su destino.