Oración a Dios para hacer el sábado 9 de septiembre de 2023

Poderosa oración a Dios

Amado Dios, en esta mañana quiero entregarte todos mis anhelos y propósitos para el nuevo día. Te suplico que me des sabiduría para saber tomar cada una de mis decisiones, por favor concédeme paz para no dejarme llevar por las emociones fuertes que me arrastran a actuar sin control y dame generosidad para vivir sin egoísmo y poder ser un humilde instrumento de tu obra.

Amado Dios, en este nuevo día suelto todo mi dolor y todo aquello que alguna vez me ha lastimado. Te pido que me des fortaleza, fe, esperanza, que me cubras con el poder de tu amor y que me ayudes a vivir este día en bendición, bienestar, salud y victoria. Amén.