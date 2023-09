¿Cuál es la oración más poderosa para protección?

No dará tu pie al resbaladero,

He aquí, no se adormecerá ni dormirá

El sol no te fatigará de día,

Asimismo, a lo largo de todas las escrituras se puede observar como diferentes historias de personajes bíblicos ven la misericordia, amor y gracia de su Dios. Incluso en Juan 16: 33 en la Nueva Versión Internacional (NVI) señala Jesucristo: “Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo”.

“Líbrame, oh Jehová, del hombre malo;

Guárdame, oh Jehová, de manos del impío;

Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios;

Me han puesto lazos”, se puede leer en la versión RVR 1960.

“Señor, te pido que estés conmigo ahora. Envuelve tus brazos amorosos alrededor de mí y mantenme a salvo. Estoy desesperado por tu protección. Quiero conocer tu presencia tan fuertemente. Tu dulce presencia que me reconforta y me da paz... Amén”.

“Tú eres mi refugio; tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación”, Salmo 32: 7; “Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará; nunca los dejará ni los abandonará”, Deuteronomio 31: 6.