La oración que se debe realizar todas las noches para la protección familiar

El Salmo 91 promete seguridad en medio de las dificultades y asegura que no hay miedo que pueda penetrar la protección del Todopoderoso.

La oración del Salmo 91 también resalta la idea de que aquellos que confían en Dios no necesitan temer ningún mal , incluso en los momentos más oscuros. La peste, el terror nocturno y la adversidad no podrán quebrantar la confianza depositada en el Altísimo.

Esta oración no solo es un legado de la fe cristiana, sino tambié n un símbolo de la conexión entre las generaciones. A lo largo de los siglos, las familias han sostenido este salmo como un recordatorio constante de que la protección divina es un regalo que trasciende el tiempo y el espacio.

Oraciones para finalizar el día

1 . En este día has estado conmigo y por eso te alabo, Señor. Gracias por la seguridad de tu cuidado, ayuda y compañía. Ayúdame a descansar bien durante toda la noche, toma el control de mi mente para que solo piense en ti. Te entrego mis preocupaciones y mis anhelos. Cuida de todas las personas que amo. Danos tu paz hoy y siempre. En el nombre de Jesús, mi Señor, amén.

2. Señor, perdóname por las cosas que he hecho en este día que no han sido de tu agrado. Quiero andar en rectitud delante de ti y de los demás. Recibo tu perdón y tu paz. Ayúdame a descansar con tranquilidad y a permitir que tú limpies mi corazón y me llenes de amor. Quiero ser más como tú. Habla a mi corazón mientras duermo y guíame en tu camino recto. Amén.