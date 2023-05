Las oraciones que le servirán para encontrar empleo

Encontrar trabajo por la terminación de contrato, la falta de experiencia, la necesidad de responder por un ser querido o por un despido se torna realmente un dolor de cabeza, por la cantidad de personas que buscan una ocupación para suplir sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.

Debido a los puestos mínimos de trabajo que ofrecen estabilidad económica frente a la alta demanda de individuos que buscan una oportunidad de contrato, el estrés, la ansiedad e incluso la depresión son el pan de cada día, llegando incluso a alterar el sueño y a privarse de comer o de descansar adecuadamente.

El desempleo puede ser visto como una de esas pruebas que pone la vida, Dios o la creencia que maneje, para medir la capacidad de control, de supervivencia y de moral con la que cuenta cada persona, a tal punto de recurrir a la fe para poder afrontar y superar esta condición de la cual nadie está exento.

El desempleo en Colombia se ubicó en un 10 % en su cifra más reciente. - Foto: DAVID ESTRADA LARRANÑETA

Se está seguro que el trabajo dignifica a los hombres y mujeres, además de permitirle desarrollar sus capacidades profesionales y personales, sentirse útil en la sociedad aportando bienestar a la familia y mejorando la calidad de vida.

Pedir ayuda nunca estará de más, por lo cual, las siguientes oraciones podrán ser de ayuda para encontrar el trabajo deseado, o al menos una oportunidad en el mundo laboral.

Oración para encontrar un trabajo de manera urgente

Padre, mi amado Jesús resucitado, mira mis necesidades y ayúdame a soportarlas, te suplico por un nuevo trabajo, padre mío, porque sé que tus planes son perfectos, pero me siento acorralado, vengo a ti para hacer mi petición laboral, necesito ese trabajo para mantener a mi familia.

En Colombia, la religión católica es el credo que cuenta con más seguidores. - Foto: DIANA REY MELO

Oración a San Cayetano, patrono de los desempleados y de las personas que buscan trabajo

Glorioso San Cayetano, padre de la Divina Providencia, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia. Que no nos falte el pan, la paz y el trabajo; porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades.

Si por el contario, implora que el trabajo en el que esté sea resguardado y no corra peligro de que lo despidan de manera inoportuna, esta es la oración ideal dirigida a San Miguel Arcángel:

San Miguel Arcángel, me encomiendo a tu protección y con fe te ofrezco esta vela. Ampárame e intercede por mí (y mi familia). Ayúdame a entender con todo mi ser que Dios me provee todo lo que necesito. Recurro a ti y a tu infinita misericordia en mi búsqueda de empleo. Me amparo en tu protección y con todo mi ser te pido que me ayudes.

Con tu escudo, protege mis acciones y decisiones. Con tu espada, dirige mis percepciones. Con tu balanza, guía mis reacciones como al dragón que vences a cada instante, ayúdame a vencer todos los obstáculos en mi camino hacia el empleo.

Termine esta oración rezando un Padre Nuestro, tres Ave María, un Gloria y realice la señal de la santa cruz.

La Iglesia Católica, en lo que concierne a su rito, pone a conocimiento de todos sus devotos, y los que no lo son, estas oraciones para que las personas, por medio de la fe, puedan obtener un empleo y permanecer en ellos lo suficiente para trabajar en pro de una comunidad sana.

A cada Santo se le atribuye una condición y una oración para quien lo necesite. - Foto: DAVID AMADO

Además de rezar estas tres oraciones, se invita a que la población se esfuerce por dar lo mejor de sí, agradecer por los dones recibidos y por la gracia de tener un empleo el cual millones de personas en el mundo quisieran tener.