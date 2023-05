¿Un milagro? Vaticano investiga ‘multiplicación’ de hostias en plena misa; esto se sabe

La supuesta multiplicación de hostias en una iglesia de Connecticut, Estados Unidos, ya llegó a oídos del Vaticano, tras recibir un informe sobre un hecho que para algunos es ‘milagroso’, y en otros, mantiene el escepticismo. Se trata de un acontecimiento remontado al mes de marzo en plena Eucaristía, cuando el reverendo Joseph Crowley alertó sobre el ‘inusual’ caso.

En conversación con WFSB, el religioso refirió que quien ayuda en la repartición de la comunión había sido testigo. “Lo que sucedió es que nuestro señor se multiplicó (...). Realmente celebramos la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo y el altar, que la Eucaristía es realmente el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesucristo y que todas las cosas son posibles con Dios”, afirmó.

El hecho está bajo observación de la Santa Sede (imagen de referencia). - Foto: Getty Images

Según agregó Crowley, en plena misma uno de los ministros se percató de cuán pocas hostias había y empezó a mirar alrededor. Cuando sus ojos regresaron al copón, que alberga lo que en la creencia católica es el ‘cuerpo de Cristo’, halló un número superior al inicial de lo que también se conoce como Sagrada Forma.

¿Fue o no un milagro?

El diario local The Hartford Courant informó que los hallazgos de una indagación preliminar se trasladaron a la Santa Sede. Esta fue hecha por la Arquidiócesis de Hartford, misma que no descarta un posible milagro; no obstante, por ahora mantiene su distancia hasta tanto no se llegue a resultados concluyentes.

“Si se verifica, constituiría una señal o prodigio que solo puede atribuirse al poder divino para fortalecer nuestra fe en el milagro diario de la Santísima Eucaristía. También sería una fuente de bendición del Cielo por el esfuerzo que los obispos de los Estados Unidos están haciendo para renovar y profundizar la fe y la práctica de nuestro pueblo católico con respecto a este gran Sacramento”, se lee en un comunicado de su página oficial.

El medio norteamericano agregó que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe está adelantando, por su cuenta, una investigación adicional. Así las cosas, la arquidiócesis mencionada estará a la espera de lo que arrojen esas nuevas pesquisas para descartar si se trató o no de un hecho atribuido a la ‘mediación divina’.

El episodio investigado ocurrió en una iglesia de Connecticut, Estados Unidos. - Foto: Getty Images / Sebastien Desarmaux

En medio de la espera, Michael O’Neill (hombre a quien se conoce como ‘El cazador de milagros’) se mostró escéptico sobre la resolución que pueda proferir el Vaticano. “Me sorprendería mucho que pudieran tener pruebas suficientes para declararlo un verdadero milagro eucarístico (...). “Supongo que tienen el testimonio de numerosas personas que habrían podido decir que vieron algo o entendieron que esto tuvo que haber sido milagroso”, dijo a The Hartford Courant.

¿Virgen lloró en Semana Santa?

La primera semana de abril, del año en curso, se conmemoró la Semana Mayor y; en ese lapso, se viralizó un hecho que, según algunos feligreses, ocurrió el Viernes Santo en Hidalgo (México). En redes sociales empezaron a circular imágenes de una Virgen que supuestamente habría llorado.

El episodio fue localizado en el municipio Huejutla de Reyes. “Anoche antes de llevar a Jesús al panteón la Virgen estaba llorando. Yo grabé sus lágrimas de dolor y toda la gente también lloraba con ella”, recogió La Silla Rota Hidalgo sobre las palabras de quien sería el autor de ese video.

Son varios los casos en los cuales feligreses afirman que advocaciones de la Virgen han derramado lágrimas (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / FPG Intl. (derecha)

El clip fue compartido en TikTok por @pedrodominguezmar0 y se suma a un episodio similar que presuntamente sucedió el mismo día, pero en Ecuador. Allí creyentes afirmaron que otra réplica de María, en la advocación de La Dolorosa, estaba derramando lágrimas.

Algunos católicos quedaron ‘estupefactos’ con lo que observaron en la provincia de Santa Elena.