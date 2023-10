Las siete poderosas oraciones para incrementar las ventas en su negocio

“San Judas Tadeo, tú que eres patrono de las causas difíciles, hoy te vengo a rogar que me ayudes con mi negocio, tú conoces mis necesidades, conoces mis deseos, tú que conoces lo mucho que me he esforzado, tú que sabes cuánto deseo que triunfe mi negocio, ayúdame en que se establezca en bases sólidas, en que el recinto se llene de bendiciones, que se aleje la maldad y la envidia, atrae con tu santo poder las mejores energías a mi negocio, para que pueda florecer y triunfar.