¿Cuál es la oración milagrosa cuando hay escasez de dinero?

Oración para salir de una dificultad financiera

Amado Dios, hoy me dirijo a ti, en medio de algunas dificultades, pero confiado en que mi oración encontrará respuesta. Me encuentro apurado por las deudas y falta de dinero, por favor, muéstrame el camino para salir adelante y vivir días de más calma y prosperidad.

Señor, por favor, entrégame la dicha de ser próspero y destierra de mi camino todo rastro de deuda, bancarrota y embargo. Te pido que me brindes los recursos necesarios para poder saldar las deudas que tengo; tú conoces, Señor, las personas que me extendieron la mano, y me apoyaron con un préstamo, permíteme no defraudarles.