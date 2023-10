San José: la oración poderosa para hacer todos los días y que le conceda pronto una casa propia

También, San José ayuda a localizar la dirección de Dios por medio de una oración. De esta manera, podrá hallar la misericordia y el amor para que siempre la familia esté refugiada , no le falte nada y, en especial, le conceda la oportunidad de comprar una casa propia.

Oración para conseguir una casa propia

San José bendito glorioso, patrono de los afligidos, bendito protector de los, que no tenemos casa propia. Estando en estos momentos llenos de problemas, económicos sabiendo que eres milagroso, intercesor ante el altísimo que gozas de su poderosa atención.

Hoy vengo a solicitar su poderosa ayuda, quiero decirle lo mucho que anhelo salir lo más pronto posible y urgente de esta mala situación. San José usted más que nadie, sabe que el lugar en el que vivimos no tenemos la debida seguridad y paz. Ni tampoco el espacio que precisamos, los problemas diariamente se hacen más difíciles.

Por eso San José y Virgen María le pido desde el fondo de mi corazón uses su caridad como también su generosidad para que nuestras súplicas sean atendidas. Bendito San José se lo pido por el bien de todos nosotros para que así podamos disfrutar de la felicidad como de la calma y paz qué en estos momentos carecemos.

Ilumina todos mis senderos aleja toda ansiedad, así como también no permitas que siga sufriendo lo único que quiero conseguir es la solución. San José ahora acudo a su singular protección para implorarle lleno de esperanza y paz, no me abandones ayúdame a solucionar pronto.