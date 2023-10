La oración en la que se debe encomendar para evitar la lujuria carnal

Oración para no caer en la lujuria

Por lo tanto, Dios mío, te ruego que seas sujetando mi carne a tu santa voluntad. Quita de mí todo deseo carnal y maligno, porque yo solo quiero servirte en perfecta santidad. Líbrame, oh Padre, del deseo desenfrenado; debido a esto, me he visto en pruebas y tentaciones, más no quiero fallarte, quiero seguir siendo esa persona limpia ante tus bellos ojos.