Oración a San Miguel Arcángel para la reconciliación de las parejas

Oración a San Miguel Arcángel

Señor San Miguel Arcángel, tú que eres reconocido por librar de males, y llevar la paz y la tranquilidad a todas las personas que lo necesitan hoy te ruego a ti. Para que me ayudes a combatir y restaurar, los problemas que hoy, están presentes en mi vida.

Solo Dios sabe los problemas, que he llegado a tener con mi pareja, y sabemos que el amor de pareja y la conexión, que tenemos juntos, es muy fuerte.

Por esta razón te pido, el día de hoy, que me ayudes a salvar la integridad de nuestro amor de pareja. Permitiéndonos llegar a un mutuo acuerdo, y permitiéndonos así llegar a la reconciliación, el amor desde siempre ha sido un gran misterio, para nosotros el hombre.

Confío que con tu poder harás que nos volvamos fuertes y eternos para parejas, San Miguel te pido que no nos dejes fuera de tu alcance nunca.

Que no existe otra persona capaz de lograr todas las cosas que he hecho por ella, que no exista un buen ladrón.