Potente oración para regresar de viaje con la bendición de Dios

Oración para regresar de viaje con la bendición de Dios

Padre pongo este viaje en tus manos, líbrame de todo peligro, yo no puedo controlar las circunstancias, pero tengo confianza en que tu amor me protege. Ayúdame a llegar sano y salvo a mi destino, resguarda mi vida. Dirígeme a mi punto de llegada y acompáñame de regreso a casa.

Señor, envía tus ángeles a mi alrededor para que me guarden de todo mal que el enemigo quiere enviar para ponerme en peligro. Te pido Dios que se haga tu voluntad y no la mía en este viaje, que me lleves a mi hogar de la misma manera en la que he salido.