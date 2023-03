Las voces colombianas hablan sobre Estéreo Picnic 2023, un festival “cargado de una fuerza femenina interesante”

Aquí, un dato. A aquellos que se animan a llegar al Estéreo Picnic temprano, no por ser amigos o familiares de una de las bandas que impulsan el evento en sus horas iniciales (a quienes siempre se les agradece el apoyo) sino porque quieren y pueden absorber el evento en toda su dimensión, les va muy bien. Y así les va por varias razones. Logísticamente, llegar al Picnic temprano es un lujo de tranquilidad; artísticamente, es ver crecer a la impresionante bestia que es este festival desde temprano, algo que, así parezca pendejo, es bonito. Hay intangibles en estas experiencias...

Pero, ante todo, les va bien porque se dan la oportunidad de ser testigo de algunos de los sets más interesantes y menos comentados del evento, usualmente eclipsados por actos de mayor expectativa. Y es en su curaduría de esas franjas amplias, entre lo local que ya pide pista en el mundo y lo global que aterriza en esta pista, el festival prueba que no hay show pequeño en su propuesta, por más que su cartel tenga unas letras más grandotas y otras pequeñitas.

Sobre actos femeninos internacionales, en el FEP los hay muchos. El de 2023 es un festival que entremezcla la huella histórica de artistas como Debbie Harry de Blondie con el presente artístico globalmente dominante de artistas como Billie Eilish y Rosalía. El FEP va mucho más lejos, claro, al sumarle actos de “nicho sustancial” como Kali Uchi, Tove Lo, Sofi Tukker y L’Imperatrice. No hacen falta matices en cuanto a voces femeninas (especialmente del pop) en esta congregación que asoma en el horizonte.

Pero el cartel del evento que tendrá lugar entre el jueves 23 y el domingo 26 de marzo realmente se hace brillante cuando se le mira en conjunto y se integra a las muchas artistas colombianas que representan, desde sus propios y distintos espectros sonoros, el presente, vibrante y profundo de la creación musical femenina en nuestro país. Esa nutrida presencia femenina colombiana, variada y talentosa, entre muchos actos incluye a figuras como Nidia Góngora, Mabiland, a agrupaciones como Salt Cathedral, a La Ramona, a Ana María Vahos y muchas más...

Nidia Góngora hace parte del cartel, al que aporta su voz y onda sanadora. - Foto: Jorge Idárraga

Por eso decidimos indagar sobre lo que nuestras artistas preparan para el evento y lo que quieren ver. Le preguntamos a integrantes de La Perla, Semblanzas del Río Guapi, Marta Rivera y a Lalo Cortés, cuatro propuestas poderosas y distintas que tocarán en las tempranas horas del festival (donde los creyentes son recompensados), sobre qué tienen preparado, qué memoria del festival las ha marcado y qué quieren ver de ese cartel. Esto nos dijeron.

Giovanna Mogollón de La Perla

Qué tienen preparado para el festival. En Bogotá, el público solo ha podido ver nuestro álbum Callejera (que lanzamos en septiembre de 2022) una vez en concierto, en Latino Power, la única ocasión en la que lo tocamos completo. Y esperamos que la gente que vaya a Estéreo Picnic, los que nos conocen y no, vean ese show de Callejera, que también incluye canciones de las clásicas, como “Guayabo”, “Anawana”, “Bruja”.

La Perla y su neo bullerengue son obra de Diana Sanmiguel, Karen Forero y Giovanna Mogollón. - Foto: @kapturing

Y vamos a tener un show de visuales a cargo del artista gráfico Juan Rojas, que es muy bueno. Aprovechando esta tarima y esas pantallas tan buenas del Estéreo Picnic vamos a plantear ahí un show audiovisual. Esperamos que salga todo como queremos, siempre acompañadas de nuestro ingeniero, Daniel Michel, que conoce el sonido de la banda y le aporta un montón con unas mezclas en vivo un poco ‘duberas’, con bastantes reverbs escondidos por ahí. Es bien chévere poder tener la experiencia completa, visual y sonoramente.

Qué memoria del festival las ha marcado. De recuerdos, solo he ido una vez al Estéreo Picnic, no me acuerdo que año fue, pero vi a Damian Marley, y me marcó muchísimo. Fue una cosa loca, ver al hijo de una leyenda del reggae, con ese show tan profesional. Y recuerdo a los y las coristas, eran dos mujeres y un hombre, ¡qué voces tan voces brutales!, de verdad, totalmente hipnóticas. Ese concierto en particular me marcó muchísimo. Fue en 2015, y la memoria quedó.

Qué quieren ver de ese cartel. Con respecto al cartel, me alegra mucho ver tantos nombres de bandas bogotanas, de amigos colombianos... Me alegra que este festival brille por lo internacional, que es bastante importante, pero me alegra que brille aún más por los músicos y músicas colombianos que tiene. Me alegra mucho ver ahí a Marta Rivera, a Lalo Cortés, a Nidia Góngora, al Frente Cumbiero (por supuesto), a Mitú. Me alegra ver a Semblanzas del Río Guapi y me encanta que lleven a alguien tan clásico como Alci Acosta, ¡genial verlo en vivo! Y de los grandes, Chemical Brothers indiscutiblemente es de las cosas que más me atrae. Está muy chévere toda la inclusión de diferentes géneros y de muchos artistas locales de verdad... con Nicolás y los fumadores. Se me quedan varios por fuera, seguro, pero me alegra mucho que haya mucha gente local tocando.

Portada de su trabajo 'Callejera', lanzado en 2022. Algo de este tipo de estética sin duda permeará la presentación de La Perla. - Foto: La Perla

Lalo Cortés

Qué tiene preparado para el festival. Tengo preparado un show a full banda cargado de sorpresas, primicias y mucho amor. Viene con noticias muy emocionantes para este 2023.

Qué memoria del festival las ha marcado. Personalmente, los FEP en los que he estado (2019 con TSH Sudaca y 2022 con Briela Ojeda) me han dejado momentos muy emocionantes, que atesoro por siempre, pero la pregunta me hace acordarme mucho de un momento en el Festival Cordillera del año pasado. Estábamos escuchando junto a Lianna el show de Julieta Venegas después de haber tocado nosotras ese mismo día, y cuando sonó la canción “Lento” me acordé de mi infancia y de que esa fue la primera canción que me atreví a cantar en público. Se me salieron las lágrimas al darme cuenta que, muchos años después de eso, estaba cantando en el mismo festival que una artista que me inspiró de una manera tremenda, me hizo darme cuenta de todo lo que ha pasado hasta este momento y como la música ha transformado completamente mi vida.

Lalo Cortés sacó recientemente un sencillo con Santiago Navas, ¿cantarán juntos en el festival? Foto: Carolina Ramírez - Foto: Carolina Ramírez

Qué quieren ver de ese cartel. El grupo que me tiene más emocionada es Wu-Tang Clan, por todo lo que representan para la cultura Hip Hop, ¡soy muy fan! También tengo muchas ganas de ver a Kali Uchis, Drake, y Billie Eilish. De artistas nacionales me encantaría ver a Nidia Góngora, a Amantina, Ana Vahos, Felipe Orjuela, La Perla, Neck Talese, Junior Zamora, Santiago Navas, Lika Nova, Pilar Cabrera, No Rules Clan, Dawer x Damper, Nicolás y los Fumadores y La Ramona.

" Cuando sonó la canción “Lento” me acordé de mi infancia y de que esa fue la primera canción que me atreví a cantar en público. Se me salieron las lágrimas al darme cuenta que, muchos años después de eso, estaba cantando en el mismo festival que una artista que me inspiró "

Yamilé Cortés de Semblanzas del Río Guapi

Qué tienen preparado para el festival. Para este festival tenemos planeado enamorar más corazones de las músicas de marimba y cantos tradicionales del pacifico colombiano. También planeamos llevar un vestuario llamativo en el que se enmarquen las vivencias y experiencias con cada color, y cantar canciones en las que se cuente cómo se vive en el Pacífico, qué se come, cómo se habla, cómo y dónde se trabaja. Haremos un show que conecte al público con los músicos y que, a través de ello, puedan viajar a Guapi y conocer lo que somos y cómo somos.

Qué memoria del festival las ha marcado. Nos han marcado positivamente festivales como el Petronio Álvarez, festiAfro, circulart, porque son experiencias que ayudan al crecimiento personal y profesional. Nos han ayudado a abrir puertas en otros escenarios y hemos podido posicionar nuestras músicas.

Qué quieren ver de ese cartel. Nos gustaría ver e interactuar con Jerry Rivera y Alci Acosta.

" Tenemos planeado enamorar más corazones de las músicas de marimba y cantos tradicionales del pacifico colombiano "

Semblanzas del río Guapi lanzó “voy pa’allá” en 2021, un disco que todavía resuena, que retumbará en el Picnic 2023 y que se reinventa a través distintos remixes. Foto: José Varón - Foto: Marimbea

Bibiana Rojas de Marta Rivera

Qué tienen preparado para el festival. Después de nuestro primer disco, Pasatiempo, estamos en proceso de preproducción y composición del segundo. En el festival vamos a estrenar tres canciones de este nuevo trabajo, y será la primera vez que las tocamos en vivo. Además, habrá una integrante nueva, Manuela Orduz, en pads, teclados y coros. Y probaremos un formato con visuales en vivo, con un nuevo instrumento audiovisual: una máquina de escribir que viene programada para lanzar video en vivo (creada en conjunto con un laboratorio interdisciplinar de programación y arte y tecnología de la Universidad de los Andes, donde también trabajo). Así que vienen varias cosas para el FEP. Vamos a aprovechar el escenario para probar y estrenar nuevos experimentos audiovisuales. Estamos muy emocionados.

Qué memoria del festival las ha marcado. De la memoria personal que tengo del FEP, tengo un recuerdo muy bello de haber visto a St. Vincent, una de mis artistas, guitarristas, cantantes favoritas. Y esa única vez que vino a Colombia fue traída por el festival. La esperé mucho tiempo. No estaba tan lleno, pero igual me quedé esperando a que saliera, y al final fue donde estaba la gente y le dio la mano a todo el mundo. Fue muy emocionante verla, ver su show.

Marta rivera es Bibiana Rojas Gómez (composición, guitarra y voz), Santiago Rudas (batería), Mateo Rudas (bajo) y Alejandro Forero (teclados). - Foto: @Tranchi

Qué quieren ver de ese cartel. Me gusta que hay muchas bandas locales, queridas, muchas artistas mujeres también, como Ana María Vahos, me encanta su música; La Perla también tocará en el FEP, Lalo Cortés, muchas mujeres y artistas brillantes que admiro mucho. El domingo también estará Billie Eilish, que me gusta bastante, y Kali Uchis. Es un festival cargado de una fuerza femenina interesante.

En el FEP 2019, St. Vincent dejó un derroche de talento. Bibiana Rojas de Marta Rivera estuvo ahí para presenciarlo. Foto Mauricio Flórez.