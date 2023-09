Los amores entrañables de Fernando Botero y por qué el maestro no pudo seguir viviendo sin Sophia Vari

El amor estuvo presente no solo en la obra de Fernando Botero. En su vida personal, varias mujeres marcaron la historia y acompañaron las búsquedas artísticas de un hombre descrito como encantador, culto y un conversador exquisito.

Dos años después, sin embargo, ya separado, el recuerdo de ese flechazo lo hizo buscarla y comenzaron a salir. Inicialmente, las conversaciones sobre arte servían como coartada. Pero el arte dio paso al amor, aunque no fue fácil. “Mi matrimonio era fatal, de conveniencia, pero no quería una relación fuera de él. Además, el éxito de Fernando con las mujeres me daba miedo. Yo creía que la relación era imposible”, aseguró Sophia, que falleció en mayo pasado.