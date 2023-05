‘Los juegos de la guerra’: el dolor de los niños reclutados por las FARC que llega a la televisión

Señal Colombia estrena este domingo 4 de junio Los juegos de la guerra, una miniserie de tres documentales que se filmó durante más de siete años en las regiones de Mesetas, La Reforma, San Martín, Guaviare, La Macarena, Tolima, Gaitania, Marquetalia, Bogotá, Páramo de Sumapaz, Selva del Catatumbo, El Cañón del Pato y La Habana (Cuba).

La serie, coproducida por Señal Colombia y Asspa Comunicaciones, está narrada en primera persona, y ofrece razones para entender por qué miles de niños colombianos enfrentaron una guerra que no era suya.

“Al acercarnos a la realidad de esa guerra descubrimos que la mayoría de los actores son de origen campesino y habían empezado desde muy niños, alrededor de 10, 11 a 16, 17 años. Vimos que esos niños siendo pobres, no jugaban con juguetes tradicionales, sino que cambiaron sus juguetes por armas, para jugar a la guerra, por eso la serie documental se llama Los juegos de la guerra”, dice su director William Ospina Ramírez.

Foto: Señal Colombia

Cuando en 2015, Ospina y su equipo de producción comenzaron las grabaciones el objetivo no era hacer un documental sobre la niñez perdida, sino internarse en la selva para conocer en persona a esos ‘pequeños’ actores del conflicto.

En Los juegos de la guerra cada uno de los protagonistas acepta narrar ante la cámara la vida que llevaba antes de ingresar a la guerrilla, cuando ni siquiera sabían lo que eso era, y cómo lo enfrentaron y sobrellevaron. Hoy por hoy, cuando ya son mayores de edad, miran en retrospectiva esa época y, desde el presente, buscan encontrar un lugar en la sociedad.

El drama del reclutamiento en tres historias

Los juegos de la guerra representa una memoria histórica para visibilizar que, cuando estos niños crecen y se vuelven adultos cargan un trauma enorme. Pero que, con el Acuerdo de Paz, algunos encontraron una salida en el arte, la literatura, la música, el campo, la protección del medioambiente y hasta la política.

“El legado aquí, más que un documental, un cuento, un libro, es la enseñanza de la transformación y lo valioso que es para los seres humanos la libertad”, comenta Luz Marina Giraldo, quien después de estar presa cerca de 17 años, hoy es protagonista de primer documental Las siete puertas, donde describe los horrores que viven los niños en la guerra y su reclutamiento prematuro.

Quien fuera conocida como alias Yesenia, recuerda que siendo niña su muñeca más preciada fue quemada y que a los seis años presenció el crimen de su padre por parte de los paramilitares. Eso la llevó al conflicto y desde entonces aprendió a afrontar los miedos de la selva y de la guerra. Y, después de salir de la cárcel, se redime buscando la paz y soñando con ver en una vitrina el libro que escribe con los detalles de su vida.

Foto: Señal Colombia

Sandra Ramírez, que protagoniza La fotógrafa de mariposas, el segundo documental, quiere mostrarle a la sociedad un relato diferente de lo que fueron los horrores de la guerra, exponiendo las fotos que durante décadas tomó estando en la selva. “Hoy, después de la guerra, estoy finalizando mi travesía por los bosques y selvas de Colombia y no encontré mariposas de alas transparentes... se quedaron allá en la selva, donde el conflicto nos golpeó fuertemente”, dice la senadora por el partido Comunes.

Sandra fue la compañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, perteneció a una familia campesina muy numerosa y por razones del desplazamiento forzado huyó de su casa a muy temprana edad para ingresar a las FARC, en donde se convirtió en enfermera, radioperadora y fotógrafa.

Durante más de 20 años en la guerra se dedicó a fotografiar la naturaleza, especialmente las mariposas de alas transparentes, encontrando en las imágenes fijas otro propósito de vida.

El tercer capítulo de la miniserie es El último campamento y presenta una serie de entrevistas a jóvenes y veteranos guerrilleros que pronto van a dejar las armas y a firmar la paz. Este documental, que se grabó entre 2015 y 2022 entrevista a Jaime Guaracas (quien falleció en 2020) y a Miguel Ángel Pascuas, considerados los fundadores de las FARC-EP, al lado de Tirofijo. Así mismo hace un recuento histórico de cómo nació esta guerrilla tras el ataque a Marquetalia por el ejército en 1964.

Foto: Señal Colombia

Los realizadores visitan la vereda Marquetalia donde aún no hay puentes, ni carreteras, hasta llevar al televidente al último campamento habitado por las FARC, en 2016, antes de la dejación de las armas. Veteranos y jóvenes describen cómo, siendo niños y adolescentes, ingresaron a una guerra que no era de ellos y recuerdan cómo pasaron de tener juguetes a tener armas, a enfrentar un combate que los obligó a forjar un temperamento rudo y a no temerle a los miedos más tremendos.

Los juegos de la guerra se emitirá los domingos 4, 11 y 18 de junio, a las 8:30 de la noche, por Señal Colombia y también quedará alojada en RTVCPlay, plataforma online y gratuita del Sistema de Medios Públicos.