Polémica: senadora Sandra Ramírez, expareja de ‘Tirofijo’, se burló cuando un concejal del Centro Democrático le recordó que las Farc fueron asesinos

Un debate organizado por Cablenoticias durante esta semana desnudó las escenas en que la senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, del que forman parte excomandantes de las Farc, se burló cuando el concejal del Centro Democrático Humberto Amín recordó que el grupo guerrillero había sido asesino.

Ambos debatían sobre el proceso de paz después de seis años de firmados los acuerdos entre el expresidente Juan Manuel Santos y las Farc en el Teatro Colón en Bogotá.

“Que no se le olvide al país que las extintas Farc eran asesinos. Eso no se nos puede olvidar. La señora Sandra Ramírez y todo su grupo eran asesinos. Entonces, no pueden tener el mismo trato las personas que toda la vida hemos vivido en un marco de legalidad”, manifestó Amín.

Mientras tanto, en la pantalla se observaba a Ramírez, la exesposa de Manuel Marulanda Vélez, ‘Tirofijo’, burlándose de las palabras del concejal.

Inaceptable, que debatiendo en @LaOtraCaraCN, a la Senadora @SandraComunes le cause risa cuando se le recuerda su pasado delictivo.



¿Acaso le parece gracioso acodarse de sus victimas? pic.twitter.com/M4UNstlmP8 — Papo Amin (@papoaminCD) November 24, 2022

Las imágenes generaron polémica. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal dijo “que esas risas reflejan la impunidad y la burla a las víctimas de las Farc. La burla no es contra el concejal Humberto Papo Amín, sino contra un país que exige justicia”.

El propio concejal Amín criticó la posición de su interlocutora. “Inaceptable que debatiendo en el programa La otra cara de Cablenoticias, a la senadora Sandra Ramírez le cause risa cuando se le recuerda su pasado delictivo. ¿Acaso le parece gracioso acordarse de sus víctimas?”, preguntó.

Agregó “que mientras le recuerdo a la exguerrillera Sandra Ramírez que las Farc fueron unos asesinos ella se burla no solo de mí, sino de todos los colombianos que hemos vivido en la legalidad, peor aún, de todas sus víctimas”.

Por su parte, la excongresista antioqueña, Margarita Restrepo, también del Centro Democrático, se mostró indignada por lo evidenciado.

“Exguerrillera Sandra Ramírez, expareja de Tirofijo, el máximo reclutador de niños en la historia de Colombia, se ríe cuando le recuerdan su pasado criminal. ¿Ese es el arrepentimiento que dice tener? ¿No le importan las víctimas que fueron masacradas por sus camaradas? Cínica”, dijo.

Precisamente, en el día del aniversario de la firma de los acuerdos, la senadora que es parte del Pacto Histórico escribió una frase de reflexión de Bertha Fries, víctima del conflicto: “Si las Farc depusieron las armas, ¿por qué nosotros no deponemos los odios?”, expresó en su cuenta personal de Twitter.

En esta fecha, varios sectores políticos han reflexionado sobre el cumplimiento de lo pactado en La Habana.

El expresidente Juan Manuel Santos le pidió a Gustavo Petro que ojalá la búsqueda de la ‘paz total’ con todos los grupos armados, uno de sus principales propósitos desde la campaña política, no impidiera que se termina de cumplir los acuerdos con las Farc.

Mientras tanto, los sectores de derecha han insistido en la necesidad de que la Justicia Especial para la Paz (JEP), profiera el primer fallo condenatorio contra un excomandante guerrillero. Hasta ahora no se conoce el primero, aunque ha trascendido que la justicia transicional prepara las primeras sanciones por secuestro.