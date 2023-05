Operación Esperanza: hallan nuevas huellas de los niños indígenas perdidos en la selva del Caquetá

Una nueva pista sobre el posible paradero de los cuatro menores desaparecidos fue hallada por las Fuerzas Militares en la zona de búsqueda en las selvas de Caquetá y Putumayo.

En las últimas horas, localizaron una huella sobre el terreno fangoso que por su tamaño, al parecer, pertenecería a Lesly, la niña de 13 años.

“Los Comandos de Fuerzas Especiales, para corroborar que si se trataba de un indicio perteneciente a alguno de los cuatro niños desaparecidos desde el pasado primero de mayo, realizaron una pisada de uno de los uniformados de talla 40 y la diferencia es evidente”, señaló la entidad.

Por esta razón, ese nuevo indicio llena de motivación y esperanza a las Células Combinadas de Búsqueda que día y noche adelantan tareas de rastreo en el área.

Sin embargo, el más reciente hallazgo había sido el pasado 23 de mayo, cuando fueron localizados en dos lugares diferentes dos pañales, una tapa de tetero y un carcasa de celular.

Así mismo, en el análisis del terreno las Fuerzas Militares han encontrado árboles con frutos propios de la zona. Allí identificaron borojós y mangos silvestres que de ser consumidos pueden servir para aportar nutrientes y fuerza a los menores durante sus recorridos.

Nuevas pistas que dan esperanza en la búsqueda. - Foto: Fuerzas Militares de Colombia

La búsqueda no se ha detenido y continúa avanzando sobre puntos estratégicos con ayuda de equipos satelitales que guían y orientan a las tropas y comunidades indígenas con el objetivo de encontrar pronto a los cuatro niños.

Otras pistas

El brigadier general y comandante conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, dio a conocer en diálogo con Colombia Hoy Radio cómo avanza esta inalcanzable búsqueda.

En primer lugar, y a modo de alivio, señaló que la búsqueda está bien encaminada, debido a que encontraron nuevas pruebas que les hace pensar que están cada vez más cerca. “Creemos que hemos pasado a unos 200 o 300 metros de ellos”, señaló el brigadier Sánchez. “Hemos encontrado evidencias y hemos corroborado con los GPS, como cuando hallamos los dos pañales, uno usado, que pasamos a cerca de 100 metros de ellos”.

La búsqueda por los cuatro menores de edad no descansa. - Foto: foto referencia

Además, indicó que con el apoyo de las comunidades indígenas y los comandos encontraron recientemente unas huellas que serían un gran paso para la búsqueda. La hipótesis que manejan sobre el paradero de los cuatro menores de edad es que se hayan dirigido al río San Jorge, un territorio donde no hay asentamientos ni comunidades.

“Creemos que cambiaron de rumbo hacia el norte y al oriente y los indicios nos dicen que irían hacia el río Apaporis. Así se achica la búsqueda con nuestros 119 comandos y 72 indígenas”, señaló el brigadier.

Las Fuerzas Militares han redoblado esfuerzos. - Foto: Fuerzas Militares

Sánchez también informó que los menores de edad se siguen movilizando en una región tan extensa, la cual permite llegar hasta Quito en Ecuador. Sumado a ello, indicó que la zona cuenta con variedad de animales peligrosos, como serpientes y depredadores, por lo que el instinto de supervivencia es relevante en esta situación.

Soldados de las Fuerzas Militares ayudaron con los kits de emergencia para ayudar a la supervivencia de niños perdidos. - Foto: Fuerzas Militares

Los militares han recorrido más de mil kilómetros por toda la selva (1.250), siendo el mismo recorrido que se hace desde Bogotá hasta Quito y regresar hasta Pasto. “Nuestros nombres no se cansan, no en su corazón ni en su alma”, dijo el brigadier al reiterar que la esperanza no está perdida.

Las labores de búsqueda por tierra están siendo integradas por las acciones que otros comandos hacen desde aire. Por medio de perifoneo, distribución masiva de volantes y kits de supervivencia, han acompañado a los uniformados que están dentro de la selva.

Asimismo, las aeronaves dispuestas para esta misión tienen la capacidad de detectar calor y tomar fotografías a 30 centímetros a nivel del suelo y satélites, lo cual contribuye a contar con información precisa, de calidad y primera mano.

Las autoridades descartaron que los menores de edad estén en propiedad de las disidencias de alias Iván Mordisco. - Foto: guillermo torres-semana

Por otro lado, el general Sánchez sostuvo: “No vamos a terminar esta operación hasta que la terminemos o hasta que la lógica lo diga. Ellos están vivos; si estuviesen muertos, hubiese sido más fácil encontrarlos porque estarían estáticos y los caninos de búsqueda los hubiesen detectado por olores”.

La búsqueda cuenta con el trabajo conjunto en tierra y aire. - Foto: Fuerzas Militares de Colombia

Además, descartó completamente que los niños indígenas se encuentren bajo el control de algún grupo armado en la zona. Sin embargo, señaló que entre los hallazgos descubrieron un campamento ilegal a 2,8 kilómetros del lugar en que ocurrió el accidente de la aeronave, el cual pertenecía a una estructura vinculada al frente disidente de alias Iván Mordisco.

El área donde se encuentran menores es de 17 kilómetros por 19 kilómetros en medio de la selva - Foto: Cortesía Fuerzas Militares

Con respecto al posible acompañamiento que tengan los menores de edad, el general señaló que esa situación no es descartada, pero tampoco cuentan con las evidencias que confirmen ese escenario, dado que las huellas encontradas en el suelo corresponden a calzado menor a talla 35, aparte de haber pasos descalzos, como los son presuntamente los de la niña de 13 años.

Pistas que han encontrado las autoridades. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Labores de búsqueda de avioneta desaparecida entre Guaviare y Caquetá. - Foto: Cortesía - Aerocivil

“Estamos articulados con células combinadas de búsqueda donde se unen los indígenas a nosotros y de esta manera multiplicar ojos, oídos, y hacer mayor presencia en la zona. Lo más importante es la información. Por eso, la Línea #107, celular del Ejército Nacional, está habilitada para recibir información de la búsqueda de los niños y denunciar las acciones criminales en la zona”, puntualizó Sánchez sobre el trabajo en conjunto de las diferentes entidades para dar con la ubicación de los indígenas.

Finalmente, el brigadier concluyó al indicar que el área de búsqueda es de 30 kilómetros cuadrados, pero sigue siendo “buscar una aguja en un pajar”, debido a que la región es inhóspita, por lo que encontrarlos es una tarea ardua, mas no imposible.